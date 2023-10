Il n’est pas toujours facile d’évoquer la mort. Parce que cela est un thème sensible qui pourrait en déranger plus d’un. Rachel Monnat, elle, a décidé de faire parler les morts. Dans son œuvre Je suis mort, on suit six témoignages. Des récits de vies, aux réflexions sur l’existence, aux circonstances de la mort elle-même, ces six personnages ont besoin de s’exprimer à travers les mots. L’artiste originaire de Porrentruy décrypte son œuvre ce lundi dans La Matinale :