La mobilité durable discutée à Sonceboz

« Pour une mobilité durable : ma prochaine voiture sera électrique ! ». C’est le titre d’une rencontre qui se tient ce lundi à la Couronne à Sonceboz. Un événement mis sur pied par le Canton de Berne qui propose de dialoguer avec des intervenants dans le domaine de l’énergie. Les experts vont se pencher sur les critères de décision et vont informer sur l’état des techniques actuels. Le volet sur les infrastructures de recharge sera notamment abordé. « Pour assurer que toute la population puisse rouler avec des véhicules électriques, il est essentiel de mettre en place des infrastructures de recharge adéquates » explique Christian Glauser, chef de la division Energie à l’Office bernois de l’environnement et de l’énergie. Il est indispensable que les particuliers qui souhaitent passer à la mobilité électrique installent des bornes à domicile mais aussi que les stations de recharges sur la route soient suffisantes et rapides. Dans l’optique d’inciter la population et les entreprises à passer à l’électrique… le Canton pourrait notamment mettre en place des campagnes de sensibilisation ou encore aider avec des subventions précise Christian Glauser. /sbo