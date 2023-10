Moutier Expo prêt à démarrer sa 45e édition

Le thème de la 45e édition de Moutier Expo est donné : « MOUTIER ON RECYCLE! ». Au total, 120 stands attendent les visiteurs dans le Forum de l’arc du 8 au 12 novembre. L’exposition prévôtoise comptait une septantaine d’exposants il y a 10 ans, aujourd’hui ils sont 120. En plus des spectacles, défilés et concerts, des démonstrations ainsi que des jeux sur le thème du recyclage ont été mis en place par COSEDEC, coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets. « Il y aura des stands didactiques, avec la maison COSEDEC où les gens pourront perfectionner leur manière de recycler les objets avec des explications », détaille Enzo Dell’Anna, président de Moutier Expo.