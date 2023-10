Il faudra dorénavant payer pour stationner aux Prés-d’Orvin

Stationner gratuitement aux Prés-d'Orvin, c'est fini. Les automobilistes devront, dès mercredi, sortir leur porte-monnaie pour laisser leur véhicule sur les parkings. Ce changement de régime intervient après l'acceptation du principe par les assemblées municipales d'Orvin et de Nods en juin 2021 déjà. Il doit permettre de financer les mesures d'entretien et de déneigement des places, expliquent les communes d’Orvin, de Nods et le Parc Chasseral dans un communiqué conjoint.

Les trois entités sont regroupées au sein de l’Association Parking Les Prés-d’Orvin (APO), chargée de veiller au bon respect des directives. Son rôle sera aussi de gérer le trafic en cas de grosse affluence. « Le but n’est pas d’interdire mais le processus de fermeture est déjà en place, explique Cyril Gros, chargé de projets en mobilité au Parc Chasseral. Cela a déjà dû être fait lors de grosses fréquentations, parce que, quand il n’y a plus de places disponibles, on ne peut pas parquer les gens ». Le passage à un stationnement payant permettra aussi de rétribuer les personnes chargées de la gestion du trafic dans ces moments-là. Délimiter clairement les emplacements mettra par ailleurs fin aux conflits qui peuvent éclater entre utilisateurs et agriculteurs à cause du parking sauvage, ajoute Cyril Gros.