Péry va vous faire frissonner de peur

Une troisième édition inédite

Le concept hors norme a vu le jour il y a trois ans et s’étoffe d’années en années. « Cette année, on a mis une structure en place au début du mois de septembre afin de pouvoir vraiment bien s’organiser. Ça nous a permis de savoir ce que l’on voulait mettre en place pour les thèmes, les décors, les infrastructures et aussi l’argent qu’on allait y mettre et le temps qu’on allait y passer », estime le responsable de l’évènement.