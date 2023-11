Nouvelle offre de bus pour les écoliers de l'Envers dès 2024

Suite à l’approbation du Conseil de ville de St-Imier d’un crédit d'engagement supplémentaire de 52'920 francs par an, le Conseil municipal répond favorablement aux demandes des parents d’élèves domiciliés aux Savagnières et aux Pontins. A partir de janvier 2024, le déplacement des enfants sera assuré via un bus scolaire sur la liaison entre Les Savagnières et St-Imier.

La prestation sera assurée par un tiers externe et proposera des horaires calqués sur les horaires scolaires afin de permettre à chaque enfant domicilié sur la montagne de l’Envers de se rendre à l’école en temps et en heure et de rentrer à la maison à midi pour manger.

La mise en place d’un bus scolaire met fin à un système aujourd’hui dépassé qui reposait sur le défraiement des parents qui étaient chargés de véhiculer quotidiennement leurs enfants à l’école.

La Municipalité doit encore régler quelques détails administratifs pour acter la mise en service dès janvier 2024. /comm-vfe