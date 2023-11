Être visible pour être en sécurité

Le risque de ne pas être vu dans la circulation routière augmente durant les mois d’automne et d’hiver. C’est notamment le cas lorsque la visibilité sur la route est restreinte en raison des mauvaises conditions météorologiques et de la tombée de la nuit. À l’occasion de la Journée nationale de la lumière qui se tient ce jeudi, la police cantonale bernoise a mené des actions de sensibilisation et des contrôles d’éclairage sur tout le territoire. Cette campagne va encore s’étendre sur plusieurs semaines.

La police cantonale bernoise donne plusieurs conseils aux différents usagers de la route pour augmenter leur sécurité et leur visibilité. Elle recommande par exemple aux piétons et aux cyclistes de porter des habits clairs ou encore des éléments réfléchissants. La police cantonale bernoise rappelle dans un communiqué jeudi que des vêtements sombres dans l’obscurité et au crépuscule ne sont visibles qu’à une distance 25 mètres tandis que des vêtements réfléchissants sont visibles à 140 mètres déjà. En ce qui concerne, les conducteurs de véhicules à moteur, la police leur conseille d’avoir toujours un champ de vision dégagé et d’adapter leur conduite et leur vitesse à la visibilité et aux conditions météorologiques.

À noter que selon le Bureau de prévention des accidents, le risque d’accident de la route est presque deux fois plus élevé dans l’obscurité que de jour.





Un concours pour les écoliers

À côté de la Journée nationale de la lumière, le concours de gilets fluorescents est lancé pour la quatrième fois par la police cantonale bernoise dans les classes de 6 et 7H du canton de Berne, avec le slogan « Visibilité, une bonne idée ». Dans le cadre des cours pratiques de conduite cyclistes, les élèves se voient remettre un gilet fluorescent personnel pour une meilleure visibilité. Afin de motiver les enfants à les porter également en dehors des cours de circulation, la police cantonale bernoise organise jusqu’à fin février 2024 un concours avec des prix pour toute la classe. /comm-sbo