Une fabrique transformée en école

La Ville de Bienne présentait ce jeudi un nouvel établissement scolaire à la rue des Prés 90. Les travaux ont dû se dérouler en plusieurs étapes pour transformer ce bâtiment industriel en une école. Un travail de longue haleine et pas des plus aisé. Ce contexte particulier a donné lieu à des solutions peu conventionnelles mais toutefois séduisantes, d’après la conseillère municipale Lena Frank, en charge du Département des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement.