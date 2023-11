Une soirée pour découvrir les métiers du décolletage

Faire découvrir les métiers du décolletage. C’était l’objectif d’une soirée qui a eu lieu mercredi soir chez Tavadec SA à Tavannes. Une trentaine de jeunes en âge de choisir un métier y a participé. Ils étaient pour la plupart accompagnés de leurs parents et ils ont pu ainsi découvrir l’univers du décolletage. Une soirée coorganisée par l’AFDT, l’Association des fabricants de décolletages et de taillages, et qui visait notamment à valoriser les métiers techniques.

Il faut savoir que la branche du décolletage souffre actuellement d’une grande pénurie de main d’œuvre. Les besoins dans le domaine ne sont largement pas couverts avec une petite trentaine d’apprentis qui termine chaque année dans l’Arc jurassien. A noter qu’il s’agissait de la deuxième édition de cette soirée. La première a eu lieu chez Capsa SA à La Neuveville en janvier. Deux autres soirées découverte sont déjà prévues pour 2024. /ami