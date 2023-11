La Ville de Bienne réactive son réseau d’aide aux écoles

Comment soutenir au mieux les enfants en cas de situations difficiles ou de détresse ? La Ville de Bienne s’est emparée de la question en invitant les écoles et les nombreux partenaires autour de l’enfance à une conférence la semaine passée.

La conseillère municipale en charge de la formation, de la culture et du sport de la cité seelandaise était l’invitée de La Matinale ce vendredi. « Il est bon de savoir qui est la personne avec laquelle on collabore et en quoi consiste exactement son travail », estime Glenda Gonzalez Bassi.

Les situations qui impliquent les enfants sont toujours plus complexes. « On est toujours dans l’urgence, notamment parce que nous manquons de places dans les différentes structures spécialisées de la région », ajoute la conseillère municipale. Résultat, la prise en charge ne peut plus se faire dans des délais optimaux et cela rend la mission de l’école plus difficile.