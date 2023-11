Le comité d’organisation de la Braderie biennoise renouvelé

Du changement au sein du comité d’organisation de la Braderie biennoise. Michael Schütz reprend la présidence de la plus grande manifestation urbaine de la région dès l’édition 2024 et succède à Peter Winkler. L’actuelle équipe, en place depuis plusieurs années, souhaite se retirer et laisser place à la « jeune génération ».

Âgé de 48 ans, Michael Schütz « connaît parfaitement la structure d’organisation de l’événement » grâce à son expérience en tant que programmateur des concerts, indique vendredi un communiqué. Le nouveau président ne prévoit pas de grands changements. La tradition sera « complétée et enrichie par des éléments modernes », comme un programme culturel « attrayant et varié ».

La Braderie biennoise a vu le jour il y a 80 ans et attire chaque année près de 150’000 visiteurs.