Un Marché de St-Martin franchement jurassien pour sa 25e édition

Édition anniversaire oblige, le comité a également consenti un effort financier, malgré un budget serré, pour animer davantage le cœur de ville. « On a tenu à marquer le coup. On a augmenté le budget pour avoir des animations un peu plus importantes et avoir des groupes de musique ou spectacles tous les jours », confie Sophie Barthod-Gressot. Les rues de Porrentruy vibreront notamment grâce aux « Pipes and drums » du Jura, de la musique irlandaise, spectacles de jongleries et pyrotechniques ou encore le groupe italien de Lanceurs de Drapeaux de Castiglion Fiorentino… sans oublier la traditionnelle et incontournable fanfare. /jpi