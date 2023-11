Une 15e édition pour l'exposition EvilArt

À Evilard, l’exposition pluridisciplinaire EvilArt, regroupant cette année 14 artistes de la région et deux invités, ouvre ses portes ce dimanche. Durant deux semaines, les visiteurs pourront admirer peintures, sculptures, photos, dessins et même du crochet.





Intemporel



Des œuvres spécialement créés autour de la thématique Intemporel choisie par la curatrice Ute Winselmann. « Je m'inspire beaucoup de l'actualité et de tout ce qui revient de manière cyclique comme les guerres par exemple. Mais à travers ce thème, je souhaite aussi soulever la question de la pérénité d'une oeuvre d'art ou comment expliquer que certaines oeuvres traversent les siècles et d'autres tombent dans l'oubli », nous a confié l'organisatrice.





Inspirations diverses



Cette thématique se traduit de manière différente chez chacun des artistes exposants, selon leur sensibilité ou leur discipline de prédilection. Chez Sylvie Kremser, artiste peintre d'Evilard qui expose à EvilArt depuis plusieurs années, cette question du temps se traduit plutôt dans la technique, en utilisant de la peinture très fluide à base d'acrylique diluée ou d'encre. « Pour moi le temps, c'est comme si on prenait de l'eau dans la main et que ça nous passe à travers les doigts, et la technique de l'encre c'est pareil, on laisse glisser le pinceau sur la toile et c'est comme si le temps s'écoule », explique l'artiste.