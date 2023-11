Un concours de fanfares pas comme les autres

C’est un concours qui allie défi musical et créativité. Le Lutrin d’Or se tient ce samedi à Delémont en présence de plus de 600 musiciennes et musiciens du Jura bernois et du Jura, mais aussi de Bâle et de Fribourg. Il s’agit de sa dixième édition, la dernière remonte à 2018. Cette année, le Lutrin d’Or est organisé par l’Union instrumentale de Delémont avec le soutien de la Fédération jurassienne de musique. Comme le veulent les règles de ce concours original, les sociétés participantes doivent présenter une prestation musicale, mais aussi une animation ludique. « C’est une manière de montrer une autre facette des fanfares », explique le président du Lutrin d’Or, Julien Brahier.

Chaque société est appelée à proposer une prestation musicale libre avec trois morceaux dont un lent ou un solistique en fonction de la catégorie. Le jury est, de son côté, composé de trois experts : deux pour la musique et un pour la partie animation. À titre d’exemple, la Fanfare union instrumentale de Courroux a choisi de faire appel à une conteuse dans sa prestation.