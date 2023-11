Une journée pour sensibiliser le public aux troubles dys

Dyslexie, dysphasie, dyscalculie… vous connaissez peut-être ces mots. Mais savez-vous vraiment ce qu’ils impliquent ? Samedi, l’antenne du Jura bernois de l’Association dyslexie Suisse romande (aDsr) a organisé une « journée de l’inclusion » au Centre évangélique de Tavannes. Les organisateurs voulaient, au travers de cet événement, permettre au public de se familiariser avec ces différents troubles. Pour l’occasion, en plus de l’aDsr, d’autres associations défendant d’autres causes et handicaps étaient présentes. Des professionnels, comme des logopédistes ou des spécialistes du langage par exemple, étaient aussi de la partie. Attirer ces experts pour cet événement était important pour Joachim Polier, président de l’antenne du Jura bernois de l’aDsr. D’une part pour échanger mais aussi pour leur permettre d’obtenir des retours réguliers du terrain.