Davantage de femmes dans les nouvelles recrues des pompiers volontaires

A Court, de plus en plus de pompiers au féminin

Comme Fanny Känzig, de nombreuses femmes ont décidé de rejoindre les rangs du CSP Montoz ces dernières années. Une situation qui ne déplaît en tout cas pas à la jeune Courtisane : « Je me sentirais presque plus mal à l’aise s’il n’y avait que des hommes et que je serais la seule ‘nana’ là au milieu », indique-t-elle. Elle précise par ailleurs que de nombreuses volontaires garnissaient déjà les rangs de l’unité à son arrivée.

Sur les treize dernières personnes recrutées par le CSP Montoz, huit sont des femmes, reprend André Gyger. Le commandant n’explique pas cette situation : « Dans les autres régions, je sais que les femmes viennent au compte-gouttes. A Court, on a une exception avec une vague féminine qui est venue d’un coup ». Au total, à l’heure actuelle, 33 volontaires (hommes et femmes) garnissent les rangs du CSP Montoz. /amo