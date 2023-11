L’étrive, au service de son personnel et de l’économie depuis 40 ans

Olivier Maurer est le responsable pédagogique de L’étrive. C’est lui qui doit notamment réfléchir aux solutions à apporter pour permettre à chaque employé de trouver sa place. Il doit parfois rivaliser d’ingéniosité pour réussir à développer une solution adaptée : « On a eu affaire à des gens qui avaient par exemple un problème d’hémiplégie. On va alors créer des gabarits, explique-t-il. Ceci dans le but que les personnes aient une pince supplémentaire ou un support, un appui et qu’elles puissent donner plus de force avec l’autre main ».