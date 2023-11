La fanfare de Chevenez décroche le Lutrin d’Or

Le Lutrin d’Or a tenu toutes ses promesses. Quelque 670 musiciennes et musiciens ont participé au concours musical samedi à Delémont. Dans la catégorie A, l’or est revenu à la Fanfare L’Espérance (Chevenez), l’argent aux Échos du Val Terbi (Corban) et le bronze à la Fanfare de Montsevelier. Le prix de la meilleure prestation solistique a été décerné à Vincent Munier, vibraphone de la Fanfare de Montsevelier, qui reçoit le challenge du Concours jurassien pour solistes et ensembles (CSJE). En ce qui concerne la catégorie B, l’or est allé à l’Entente musicale Promasens-Rue, l’argent à la Société de musique La Persévérance (Grandval) et le bronze à La Montagnarde (Epauvillers). /comm-alr