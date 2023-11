Les Indociles sur grand écran

Chiara, Joe et Lulu s’offre le grand écran. Les deux premiers épisodes de la série télévisée Les Indociles ont été projetés dimanche soir à Cinemont dans le cadre d’une avant-première jurassienne. Une séance avait déjà été organisée samedi à l’occasion du Festival du film international de Genève. Pour rappel, la fiction est une adaptation de la bande dessinée jurassienne de Camille Rebetez et Pitch Comment. Elle a été tournée l’an dernier aux Franches-Montagnes avec de nombreux acteurs et figurants de la région. À l’heure des avant-premières, la satisfaction prévaut pour la réalisatrice. « C’est toujours le grand moment. Ça fout un peu le trac de montrer ce long travail qui a démarré il y a trois ans », nous a confié Delphine Lehericey. Cette dernière a particulièrement apprécié le tournage dans le Jura. « On a vraiment pu travailler avec des gens d’ici. Il y a vraiment eu une vraie collaboration et un plaisir des Jurassiens à participer à ce projet », souligne la cinéaste belge.