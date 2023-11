La police bernoise identifie des auteurs d'escroqueries en ligne

La police cantonale bernoise a identifié un groupe d’auteurs d’escroqueries à l’investissement en ligne. Les actes présumés ont causé des dommages à raison de centaines de millions, lésant des dizaines de milliers de personnes.

La mise à jour est survenue dans le cadre d’une vaste enquête menée avec les autorités de poursuite pénale d’Ukraine et de Géorgie ainsi qu'avec Europol et Eurojust. Les auteurs identifiés étaient organisés professionnellement et opéraient depuis l’étranger, a indiqué mardi la police, dont l'enquête a débuté en octobre 2019.

Les individus pourraient avoir commis des escroqueries à l’investissement et des actes de blanchiment d’argent présumés en Suisse et à l’étranger. Via des sociétés-écrans, avec des comptes bancaires et en cryptomonnaies, ils exploitaient largement plus de 100 sites frauduleux en lien avec des investissements en ligne.

L'enquête a démarré après la réception d'une plainte pour escroquerie à l’investissement en ligne, détaille la police dans son communiqué. La victime s’était enregistrée sur une plateforme de négoce, après quoi elle a été contactée par un agent qui l’a incitée à fournir un premier versement.





La Géorgie après l'Ukraine

L’agent a ainsi gagné la confiance de la personne lésée et lui a demandé de placer un outil d’accès à distance sur son ordinateur. Parallèlement, le courtier a en outre installé un logiciel de négoce sur lequel « la somme payée et la soi-disant évolution du gain de ce paiement et des autres investissements étaient visibles ».

Des indications en ont résulté selon lesquelles le groupe d’auteurs aurait exploité une centrale d’appel en Ukraine. La police bernoise a contacté les autorités de poursuite pénale locales. Ensemble, elles ont procédé à de plus amples mesures d’enquête, avant que l'invasion du pays par la Russie n'interrompe les recherches.

A l'automne 2022, deux plaintes supplémentaires ont été déposées auprès de la police cantonale concernant des escroqueries à l’investissement en ligne. Les enquêtes ont alors indiqué qu’il « pouvait s’agir du même mode opératoire du même groupe d’auteurs, mais que ces derniers opéraient désormais depuis la Géorgie ».





Pas nécessairement fini

Ici aussi, les spécialistes de la brigade de cybercriminalité de la police ont pris contact avec les autorités pénales géorgiennes. Début 2023, des mesures de recherches ont eu lieu en Ukraine et en Géorgie : perquisitions, arrestations, mises en sûreté de systèmes informatiques supplémentaires et actions dans les centrales d’appel.

En outre, des comptes bancaires appartenant probablement indirectement au groupe d’auteurs ont été bloqués dans plusieurs pays lors d’une action coordonnée avec le soutien d’Europol et Eurojust. Les enquêtes se poursuivent. Il ne peut toujours pas être exclu que les auteurs soient encore actifs de manière étendue.

Face à ce constat, la police bernoise met en garde contre les investissements en ligne en tout genre « semblant, certes, sérieux, mais qui souvent sont présumés frauduleux ». Une prudence particulière est de mise lorsqu’une publicité apparaît sur des plateformes de réseaux sociaux, souligne le communiqué.

L'avertissement vaut aussi à la suite d’une prise de contact téléphonique par l’auteur, quand ce dernier demande de procéder à une installation d’accès à distance sur les appareils électroniques. /ATS