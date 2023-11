Marché de l'emploi stable en Suisse. À fin octobre, 93'563 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 2737 de plus que le mois précédent. Sur un an, le chômage a par contre augmenté de 4,4%. En prenant en compte l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits, on arrive à un total de 160'373 personnes (+0,2% sur un an).

En août dernier, les réductions de l'horaire de travail (chômage partiel) ont touché 1023 personnes, un chiffre en baisse de près de 40% sur un mois, dans 48 entreprises. En août 2022, le chômage partiel avait sévi dans 388 entreprises, touchant 2961 personnes.

Par ailleurs, 2117 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois d'août. /ATS