Pas de Coop pour Prêles

Une population mitigée

Pour un bassin de près de 4’300 habitants, une laiterie, une boucherie et un petit magasin, ne suffisent parfois pas. « On a peu de marge de manœuvre, on a fait ce qu’on pouvait pour soutenir le projet et à un moment donné ça nous a dépassé », ajoute-t-elle. Mais le projet divisait une partie des locaux. Comme l’explique la maire Plateau de Diesse, tout le monde n’était pas favorable à ce qu’une Coop s’installe à cet endroit. « Beaucoup de gens ne sont pas favorables aux grandes entités qui s’installent partout avec la surconsommation que cela génère. Plus on a de magasin, plus il y a de nourriture et plus il y a de gaspillage. », ajoute-t-elle.