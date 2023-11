Une vision sur dix ans pour stabiliser les finances biennoises

Pourtant, les mesures concrètes qui découleront de cette stratégie auront un impact seulement à partir du budget 2026. Les budgets 2023 et 2024 étaient des budgets dits « de transition ». Celui de 2025 le sera aussi. On peut parler d’une certaine contradiction : vouloir assainir les finances de la Ville mais rester sur des budgets de transition pendant trois ans. Pas pour Beat Feurer, conseiller municipal en charge des finances, car pour obtenir un soutien des partis et de la population, il faut du temps.