L'agrandissement de la Fondation Mémoires d’Ici soutenu par la Ville de Bienne

Le Conseil municipal biennois a décidé de soutenir à hauteur de 5'000 francs les travaux d’agrandissement de la Fondation Mémoires d’Ici située à St-Imier. Le centre conserve ainsi plus de 620 fonds et collections d’archives, comptant plus 535’000 documents iconographiques et des centaines de documents audiovisuels indiquent les autorités seelandaises dans un communiqué mercredi. Si les missions de Mémoires d’Ici se concentrent principalement sur le Jura bernois, le centre conserve également de nombreux documents concernant Bienne. /comm-sbo