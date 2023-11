Movember : le Centre hospitalier Bienne s'engage pour la santé masculine

Qu'elle soit touffue ou en duvet, taillée au cordeau ou en broussaille, la moustache revêt une dimesion plus caritative et solidaire durant le mois de novembre grâce au mouvement international #Movember. Né de la contraction de « Mo » (abréviation de moustache en anglais) et de « November » (novembre en anglais), le mouvement #Movember a été lancé en 2003 en Australie et est rapidement devenu mondial. Il invite les hommes à se laisser pousser la moustache durant un mois afin de sensibiliser l'opinion publique sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate, des testicules ou encore des problèmes de santé mentale souvent tabous chez les hommes.





Des moustaches au CHB

De son côté, le Centre de la prostate du Centre hospitalier Bienne, créé il y a un an à peine, s'engage également en faveur de la santé masculine durant ce mois de novembre. Il a récemment reçu le label le plus important pour des prestations oncologiques : la certification par la Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) qui vient confirmer la qualité de l'offre biennoise en matière de dépistage, d'examen et de traitement d'un cancer. Un plus pour l'hôpital, mais aussi pour le patient. « Ce label garanti aux patients que l'hôpital réponde à des critères standardisés de qualité, par exemple sur une biopsie, sur des images d'IRM de la prostate ou encore sur les délais pour une première consultation qui, chez nous, peut être planifiée dans les deux premières semaines, ce qui permet d'avoir un diagnostic au plus vite » explique le Professeur Roland Seiler-Blarer, médecin-chef à la clinique d'urologie au Centre hospitalier Bienne.