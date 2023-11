Qui doit remplacer Alain Berset au Conseil fédéral ? L’avis de la population biennoise

Les candidats à la succession d’Alain Berset sont en vadrouille et font halte à Bienne. Evi Allemann, Daniel Jositsch, Matthias Aebischer, Jon Pult, Roger Nordmann et Beat Jens sont, pour rappel, les prétendants déclarés pour reprendre le siège libéré par le socialiste à la fin de l’année. Ils font étape dans quatre villes à l’occasion d’auditions publiques. Une façon, pour eux, de se présenter au parti et à la population. Et ce mercredi soir, ils seront du côté de la cité seelandaise. Mais qu’en pensent les Biennois et les Biennoises de cette succession ? RJB a cherché à le savoir lors d’un micro-trottoir réalisé à la place Centrale. Nous avons tout d’abord voulu connaître l’avis des gens sur Alain Berset.