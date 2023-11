Des cadeaux de la région pour l’Europe de l’Est

L’Europe de l’Est compte sur la générosité de la région. Cet hiver encore, l’action « Paquets de Noël », organisée par quatre œuvres d’entraide, récolte des dons afin d’envoyer des articles de première nécessité dans sept pays. Des récoltes sont prévues ce vendredi et ce samedi à Reconvilier. Chacun peut amener des colis mais le contenu doit être précis : du chocolat, du savon, des crayons et des feutres notamment pour les enfants ou de la farine, du riz, des pâtes et du café moulu pour les adultes. Le but : assurer l’équité entre les bénéficiaires. « Si on voit que quelqu’un n’a pratiquement rien mis dans un paquet, on peut l’ouvrir et le contrôler. Mais c’est très, très rare », explique Daniel Geiser, en charge de l’action « Paquets de Noël » dans la région.

Les paquets sont acheminés directement en Europe de l’Est puis distribués dans des homes, des écoles et des églises à destination de personnes en difficulté. La distribution est ainsi assurée par des habitants sur place : « Ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins », précise Daniel Geiser.