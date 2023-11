« Futur en tous genres » s’est invité à RJB

La journée « Futur en tous genres » s’est déroulée jeudi. Dans toute la Suisse, des centaines d’entreprises invitent les jeunes à découvrir des univers professionnels divers et variés. L’objectif : renverser les stéréotypes de genre et susciter de nouvelles vocations professionnelles. Pour l’occasion, deux nouvelles journalistes ont rejoint les rangs de la rédaction le temps d’une journée. Camille, 11 ans et Eva, 12 ans se sont vite essayés au métier de journaliste et d’animateur.





De l’animation au journalisme : un métier passion

Les deux jeunes reporters se sont d’abord dirigé vers deux de nos collaborateurs journalistes. À la question « est-ce que vous aimez votre métier », Régis Mérillat, journaliste stagiaire répondait au micro de Camille et Eva : « Je pense que c’est le plus beau métier du monde parce qu’on ne sait jamais de quoi la journée sera faite. On ne sait jamais qui on va rencontrer ou de quoi on va parler. C’est vraiment enrichissant parce qu’aucune journée ne ressemble à la précédente. »