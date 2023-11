Le Comptoir de Tramelan rouvre ses portes

Le Comptoir a souhaité faire dans la continuité et non pas dans le renouveau, comme l’indique Adriel Gindrat. « On ne va pas révolutionner le concept, car c’est une formule qui marche bien et qui plaît aux visiteurs ». L’organisation du Comptoir de Tramelan espère franchir le cap des 5'000 entrées. L’an passé, entre 4'000 et 5'000 personnes se sont rendues à la vitrine tramelote. /amo-vfe