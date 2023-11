Le Conseil fédéral limité pour améliorer la ligne Bienne-Delle-Belfort

Le Conseil fédéral regrette la décision de la région Bourgogne Franche-Comté d'avoir mis un terme aux efforts pour améliorer l'attractivité de la ligne Bienne-Delle-Belfort. Malgré un investissement de 24 millions de francs de la Confédération pour ce tronçon ferroviaire, le gouvernement a une marge de manoeuvre assez réduite pour changer la donne.

C'est en substance ce qu'il a répondu aux deux conseillers aux Etats jurassiens Mathilde Crevoisier Crelier et Charles Juillard inquiets du sort de cette ligne, rouverte à grands frais en décembre 2018. Dans deux interpellations, ils demandaient quel soutien le Conseil fédéral pouvait apporter dans ce dossier.

Il y a cinq ans, le tronçon français Delle-Belfort-Montbéliard TGV a été rouvert. Sur les 110 millions d’euros du coût des travaux, 24 millions ont été pris en charge par la Confédération et 3,2 millions par le canton du Jura. Cette ligne permet de rejoindre une gare TGV depuis Bienne sans changer de train. Elle constitue aussi une nouvelle offre pour les frontaliers.

Le gouvernement constate cependant que l'offre entre Delle et Belfort, côté français, n'a pas apporté les résultats escomptés et que les discussions pour améliorer la desserte ont échoué. « La Confédération regrette cette situation, mais ne peut se substituer aux autorités françaises responsables de la définition de l’offre de transport entre Delle et Belfort », écrit-il dans sa réponse écrite publiée jeudi.





Reprendre le dialogue

La Suisse attend donc de la Région Bourgogne Franche-Comté qu’elle assure des correspondances pérennes à Delle avec les trains suisses. Et à moyen terme, elle espère que cette région voisine et le Jura reprennent les discussions pour une offre transfrontalière attrayante. L’Office fédéral des transports se tient à disposition pour accompagner ces travaux.

Dans l'immédiat, la décision de la région française signifie que l’exploitation transfrontalière de la ligne Bienne-Delémont-Belfort sera interrompue dès décembre 2025. Cela contraindra les usagers à changer de train. /ATS-edr