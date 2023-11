Le budget 2024 au cœur des votations biennoises du 26 novembre

L'UDF et le PRR rejettent le budget

Deux partis se détachent des autres : l’UDF et le Parti Radical Romand appellent à voter « non ». Un rejet à interpréter, selon le PRR, comme un appel à l’action. Il estime que des actions plus robustes et une stratégie financière durable sont nécessaires. Sans pour autant passer par la case augmentation d’impôts.

Du côté des Vert’libéraux, on prône la liberté de vote. « Il est temps d’agir et de ne pas juste faire un copier-coller du budget 2023 », indique le parti. La formation reconnait toutefois l’intérêt du lancement du processus d’assainissement. Le PEV, lui, n’a pas encore partagé sa position.

La population biennoise est attendue aux urnes le 26 novembre prochain. Elle votera aussi sur deux autres objets liés à la réglementation en matière de construction. /ehe-gtr