Une artiste de Renan s'adjuge une bourse cantonale

Une artiste de Renan lauréate de la bourse « Ici et ailleurs ». La metteuse en scène Manon Krüttli s’est vue octroyer la bourse « Ici et ailleurs », qui a pour but de permettre aux artistes du canton de Berne d’élaborer des projets collaboratifs entre la Berne francophone et une autre région du monde ou de Suisse. Elle a convaincu le jury avec son projet « La Table d’Amour », inspiré d’une coutume provenant de l’île grecque de Tinos. Cette bourse, décernée par la commission francophone des affaires culturelles générales du canton de Berne est dotée de la somme de 20'000 francs, qui sera destinée à la réalisation de son spectacle. C'est l’accent mis sur la convivialité et l’échange de culture qui a séduit les jurés, d'après un communiqué des autorités bernoises. Au total, neuf dossiers étaient candidats à l’obtention de cette bourse. /comm-the