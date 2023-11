Une pluie qui fait du bien

La pluie a fait son grand retour. Depuis quelques semaines, les jours pluvieux se succèdent. Après un mois d’octobre spécialement sec, cette pluie fait du bien à la nature et notamment aux nappes phréatiques. Comme l’explique Vincent Devantay, météorologue chez MétéoNews : « Il faut savoir qu’on est en déficit hydrique depuis environ deux ans, avec quasiment tous les mois des manques de précipitations. (…). Et puis ces pluies régulières depuis quelques semaines, c’est vraiment la situation idéale pour permettre une bonne recharge des nappes phréatiques et des sources. On voit aussi que les cours d’eau ont retrouvé des débits normaux. (…). Donc là, la situation s’est heureusement améliorée, puis va continuer à s’améliorer ces prochaines semaines. »