2023, un bon millésime pour les vins bernois

Cette année, en effet, les conditions météorologiques ont été extrêmement favorables pour la viticulture. Elles ont été quasiment parfaites dans les trois régions viticoles du canton, avec des températures moyennes élevées, un grand nombre de journées ensoleillées avec des précipitations suffisantes au bon moment et pratiquement pas de grêle. Les raisins sont restés bien sains jusqu’aux vendanges. La sécheresse a neutralisé la redoutable drosophile du cerisier indique le Canton de Berne. Ces facteurs ont donc eu un effet positif sur la date des vendanges et la teneur en sucre, comme le montrent la précocité des récoltes et la grande qualité des raisins mis en cave.





Quelques chiffres…

En 2023, quelque 1923 tonnes de raisin ont été récoltées sur une superficie de 251 hectares (2022 : 1854 tonnes). Cela représente 3,7 % de plus que l’année précédente et 18 % de plus que la moyenne des dix dernières années. 2023 se place ainsi au troisième rang du classement des dix dernières années. A noter que le gros de la récolte, 1743 tonnes, provient de la région du lac de Bienne. /comm-sbo