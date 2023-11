Bientôt des compteurs d’électricité intelligents à Bienne

Energie Service Bienne s’associe à Quickline Energy, un fournisseur de technologies connectées spécialisés dans le domaine de l’électricité, pour mettre en place des nouveaux compteurs à Bienne. La Stratégie énergétique 2050 édictée par la Confédération prévoit que 80% des compteurs d’électricité soient intelligents d’ici un peu plus de trois ans. A Bienne, l’installation démarrera au début de l’année prochaine.





Portail en ligne

Un compteur intelligent est un compteur connecté. Les données de la consommation des ménages et des entreprises seront disponibles en ligne, accessibles pour ESB à des fins de relevés et de facturation. Le fournisseur d’électricité ne sera ainsi plus obligé d’envoyer ses employés parcourir la ville pour aller relever les compteurs.





Un contrôle pour les clients

Les données seront aussi accessibles aux clients : tout un chacun pourra contrôler ce que son ménage consomme presque en temps réel, au quart d’heure près. Les données seront disponibles sur un portail internet et une application smartphone. ESB doit remplacer 32'000 compteurs à Bienne. Les travaux vont démarrer en janvier. Les clients seront avertis par ESB de la date du remplacement de leur compteur, qui devrait occasionner une coupure minime d'une vingtaine de minutes. /jse