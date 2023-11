Des actes antisémites à Bienne

E-mails et inscriptions antisémites dessinées à la craie, voilà quelques exemples des actes recensés ces dernières semaines à l’encontre des Juifs de Bienne. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, un regain de haine envers les Juifs se fait sentir et la cité Seelandaise n’est pas épargnée. Charlotte Schnegg, responsable de la synagogue de Bienne, a alerté la police. Pour elle ces actes ne sont pas l’œuvre de personnes isolées « je pense qu’il y a toujours eu, en souterrain, un antisémitisme en Suisse ».