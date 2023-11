Ateliers « Travail qui relie » : une angoisse liée au réchauffement climatique

Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient depuis quelques années. Les préoccupations environnementales pèsent de plus en plus sur les esprits, ce qui peut mener à une angoisse, appelée éco-anxiété. Les personnes concernées peuvent ressentir de la peur, de la tristesse et de la colère : des émotions souvent liées à un sentiment d'inaction ou d'insuffisance des actions entreprises par les gouvernements et les populations en faveur de la planète.

Le premier des quatre ateliers sur l’éco-anxiété de « Travail qui relie » aura lieu mardi soir, à la cure Bel-Air à Reconvilier. Une initiative pour soulager les personnes touchées par l’éco-anxiété. Pour les aider, Jean-Luc Dubigny, pasteur réformé et co-responsable de l’atelier « Travail qui relie », a un conseil : « Le plus important, c’est d’entrer en dialogue avec cette personne ».