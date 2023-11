Le projet DiAna est arrivé à son terme dans les écoles biennoises

Ce projet a été mis en place pour les élèves à partir de l’école primaire, soit la 3e Harmos. On peut donc se demander si ce n’est pas un peu tôt pour un enfant de 7 ans d’être déjà confronté au numérique. La directrice de la formation de la Ville de Bienne répond que : « Il faut être réaliste. Le numérique a envahi notre vie quotidienne ». Glenda Gonzalez Bassi ajoute : « C’est une opportunité pour que, dès les premières années d’école, on puisse utiliser le numérique à bon escient ».





Un projet à long terme

Même si la phase initiale est maintenant terminée et que les 63 bâtiments scolaires biennois sont équipés, ce n’est pas pour autant qu’il ne reste plus rien à faire. Hélène Mourgue d’Algue, responsable du Département Informatique et logistique de la Ville de Bienne, explique qu’il reste encore des thèmes à traiter, comme le développement du système d’un point de vue pédagogique et l’évaluation du système par les enseignants. « Le prochain objectif, c’est d’étendre l’outil DiAna à la pédagogie en général », précise-t-elle. Un autre challenge, c’est le renouvellement du parc informatique lorsque les outils seront dépassés. Hélène Mourgue d’Algue explique que : « le but, ce n’est pas de les changer tous les trois ans. Les appareils ont tout de même un cycle de vie limité. Mais dans un souci d’écologie, on essaye de les garder le plus longtemps possible ». Elle estime tout de même que les appareils ont une durée de vie de 6 ans. Les premiers ayant été installé en 2020, l’échéance approche. /tbu