Le spécialiste de la Matinale : sport

En faisant du sport on a parfois peur de voir des gros muscles pousser ou alors on veut absolument perdre de la graisse à un endroit sans que ça ne fonctionne. Et pour certains, on se focalise sur des zones en oubliant d’autres endroits tout aussi importants. Pour faire au mieux et comprendre comment le corps change autour du sport Jordan Eschmann, notre spécialiste en la matière, était avec nous ce mardi. /SBr.