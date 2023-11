Rendez-vous économique : le président de la Direction générale de la BNS à Bienne

Le président de la Direction générale de la Banque nationale suisse faisait halte à la Maison du Peuple de Bienne ce mardi soir. Thomas Jordan y abordait la thématique de la politique monétaire de la BNS, dans un contexte d’inflation, de taux d’intérêt particulièrement élevés, mais aussi d’augmentation de nombreux coûts.





Une rencontre pour les membres

Ce rendez-vous économique est organisé par l’Union du Commerce et de l'Industrie du Canton de Berne et la Chambre économique Bienne-Seeland. « On a invité Thomas Jordan pour offrir une plus-value à nos membres. La politique monétaire de la BNS a une grande influence sur les décisions prises par les entreprises », d’après Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland. Pour lui, la Suisse est fortement dépendante de l’évolution économique internationale. Ce qu’il se passe aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne impacte aussi notre pays.