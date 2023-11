Intervalles célèbre un an de Grand Chasseral

La marque « Grand Chasseral » vient à peine de fêter son premier anniversaire. Pourtant, une revue culturelle s’intéresse déjà à son passé. Intervalles a décidé de dédier son 127e numéro à l’entité de promotion régionale. Cette édition a été vernie mercredi à Sonceboz.

Au fil des plus de 200 pages, les lecteurs peuvent redécouvrir la genèse, le développement et les ambitions des porteurs du projet. « Il s’agit des premières pages d’une histoire », philosophe Richard Vaucher, président d’honneur de la Fondation Grand Chasseral au moment de présenter ce numéro. On y apprend notamment comment le « génome » de la région a été décrypté pour en tirer huit valeurs-clés. Cheffe de projet au sein de la Chambre d’économie publique du Jura bernois, Géraldine Berberat s’est occupée de rédiger mais aussi de coordonner les écrits pour cette édition. Ce travail lui a permis de mettre en lumière les atouts de la région :