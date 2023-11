Ouverture d'une chasse spéciale au cerf dans l'Oberland

Les cerfs de l’Oberland seront à nouveau traqués dès ce jeudi. Une période spéciale de chasse sera menée jusqu’à fin novembre afin d’atteindre l’objectif de régulation de la population fixé cette année. Dans un communiqué paru ce mercredi, le canton de Berne explique que les contingents, particulièrement élevés dans l’Oberland, n’ont pas été atteints durant la période de chasse régulière. Cette chasse spéciale sera menée afin de garantir la fonction protectrice des forêts, tout en limitant les dégâts causés à l’agriculture, spécifie la Direction de l'environnement.



Depuis le début de l’année, 870 cerfs ont été abattus lors de la chasse principale et de la chasse complémentaire, dépassant les résultats de 2022 à la même période. Pour atteindre le contingent, environ 240 femelles et jeunes individus devront être tirés d’ici la fin du mois de novembre. La chasse spéciale est ouverte à toutes les personnes disposant d’une autorisation de chasse au cerf noble (patente C) sous réserve d’inscription. /comm-edr