Les fortes précipitations de ces derniers jours génèrent un risque de crue autour du lac de Bienne ainsi que le long de ses affluents et effluents. Le niveau de l’eau va encore augmenter ces prochaines heures, avertissent les autorités.

La Ville de Bienne appelle ainsi les riverains à vider préventivement leurs caves et les propriétaires de bateaux à vérifier les amarres de leurs bateaux, selon un communiqué diffusé mercredi. Elle demande également à la population de ne pas s’approcher des plans et cours d’eau.

Les niveaux du lac de Bienne et de ses affluents et effluents ont fortement augmenté. Le niveau est actuellement 23 centimètres environ inférieur au niveau de crue. Il augmentera toutefois encore ces prochaines heures. Pour prévenir les inondations, les autorités laissent s’écouler autant d’eau que possible au barrage de Port.





Au Landeron aussi

Sur la rive neuchâteloise du lac de Bienne, l’Organe de conduite régional (OCRg) a ordonné le déploiement de la nouvelle digue mobile de la région de défense incendie du littoral (RDIL) pour protéger les installations de la capitainerie du Landeron (NE). Le dispositif est long de 400 mètres,

Ce dernier, présenté pas plus tard qu'il y a dix jours, est capable de protéger des infrastructures lors d’inondations. Il a été offert par la Mobilière à la Ville de Neuchâtel. /ATS-gtr