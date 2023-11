Des jeunes agriculteurs à la découverte d’exploitations en Côte d’Ivoire

Pendant une dizaine de jours, huit jeunes agriculteurs de Suisse romande se sont rendus en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un échange sur l’entrepreneuriat agricole. Ils ont travaillé en collaboration avec des jeunes locaux et des étudiants Camerounais. Ce voyage constitue la seconde phase du projet nommé « Réseau de formation à l’entreprenariat agricole en Suisse et en Afrique ». Lors de la première phase, des formateurs du Cameroun et de Côte d’Ivoire s’étaient rendus en Suisse pour préparer les bases de ces échanges.

Du 26 octobre au 5 novembre ces futurs exploitants ont ainsi préparé un projet de travail avec ces étudiants étrangers. Motivé par « l’envie de voir autre chose, de voir une autre culture », Simon Willy, agriculteur originaire de La Ferrière, s’est envolé pour le continent Africain. Il a axé son projet « sur la production de viande de lapin dans le secteur d’Abidjan » détaille-t-il.