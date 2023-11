La Main Tendue du Nord-Ouest : 60 ans au service des autres

La section Nord-Ouest de la Main Tendue organise vendredi une soirée pour fêter son jubilé de diamant. Le numéro « 143 » s’est imposé sur le long terme comme une oreille bienveillante. L’association a beau être associée à la thématique du suicide, les appels les plus fréquents concernent la détresse psychologique, le quotidien et la solitude. Alors, comment résumer 60 ans de bons et loyaux services ? « Comme quelque chose d’incroyable », d’après le directeur de La Main Tendue du Nord-Ouest, Christophe Amstutz.