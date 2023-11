La culture seelandaise soutenue par le canton

Des institutions culturelles seelandaises sous contrats. Le Conseil-exécutif bernois indique dans un communiqué avoir approuvé les contrats de prestations conclus avec douze organes culturels de la région de Bienne et du Seeland pour les années 2024-2027. Grâce à ces contrats, les institutions concernées vont bénéficier d’un soutien financier annuel d’environ 6 millions de francs pour les trois prochaines années. Cette somme est financée conjointement par le canton, les communes d’où elles proviennent et l’ensemble des communes de la région. Deux nouvelles institutions ont d’ailleurs signé leur premier contrat de prestation avec le canton. Il s’agit du Centre Albert Ankler à Ins et du KartellCulturel à Bienne.

Le communiqué précise également que dans le Jura bernois, les contrats de prestation entre les institutions culturelles et le canton sont conclus par le Conseil du Jura bernois, qui alloue les financements correspondants. Les aides s’élèvent à environ 645'000 francs par an.

Vingt francs de plus pour les pensionnaires de homes

Les pensionnaires de homes pourront desserrer la ceinture. L’exécutif cantonal a décidé de relever les montants alloués aux dépenses personnels des pensionnaires des homes du canton au bénéfice de prestations complémentaires. Il passe ainsi de 367 à 387 francs par mois. Cet ajustement, applicable depuis le 1er janvier 2024, tient compte du renchérissement. Le Gouvernement donne ainsi suite à une motion du Grand conseil qui demandait que cette somme soit indexée au pouvoir d’achat. /comm-the