Toujours pas de double casquette pour les élus biennois

C’est toujours non pour les doubles mandats. La ville de Bienne n’autorise pas ses élus à siéger ailleurs, comme par exemple au Grand Conseil bernois. La décision a été celle de la majorité mercredi soir. Pourtant les débats ont été houleux, entre les partisans et détracteurs de cette mesure. Rappelons-le, une mesure qui existait déjà depuis 2010, votée par le peuple. « A l’époque, bon nombre d’élus siégeaient à Bienne et à Berne en même temps. Au final ils n’étaient jamais à Bienne », argumente Ruth Tennenbaum, du Mouvement Citoyen Passerelle et défenseuse des mandats uniques.





Remise en question

Pourquoi la question était revenue sur la table aujourd’hui ? Tout simplement à l’occasion de la refonte totale du règlement de la Ville de Bienne, qui est en quelque sorte la Constitution biennoise, un chantier qui occupe les parlementaires depuis plusieurs années. La réécriture de ce règlement est donc l'occasion de vérifier si tous les principes de bases -édictés il y a plus de vingt ans- sont toujours en accord avec les valeurs actuelles.