Dégâts sur la station de pompage du lac de Bienne

Dans un communiqué transmis ce vendredi, le réseau énergétique du lac de Bienne constate des dégâts sur sa station de pompage. La future station souterraine est située à Nidau. Elle s’est remplie d’eau ce jeudi occasionnant des dégâts. Pour l’heure, aucun lien direct avec les récentes pluies et l’élévation du niveau du lac n’est prouvé. Le réseau énergétique du lac de Bienne informe que « la livraison de chaleur aux clients n’est pas affectée ». Le calendrier des travaux de ce projet commun entre Energie Service Biel/Bienne, la Ville de Nidau et la Bourgeoisie de Nidau prévoyait de s’achever, au plus tard, à l’été 2024. Le réseau énergétique « ignore actuellement si cette date pourra être respectée ». Les dommages causés aux installations doivent être examinés ainsi que le travail pour la remise en état. /comm-vfe