La Stratégie financière 2033 sous la loupe des parlementaires biennois

C’est une première à Bienne : le Conseil municipal a présenté à ses parlementaires sa Stratégie financière 2033 jeudi soir. La séance du Conseil de ville a été occupée en grande partie par les débats autour du texte présenté par l’Exécutif biennois. Après l’échec du plan « Substances 2030 » l’an dernier et la décision d’établir deux ans de transition budgétaire sans grandes coupes, il fallait apporter du grain à moudre aux élus biennois.





Grandes lignes

Comment sortir la ville de Bienne des chiffres rouges ? Réponse en trois objectifs : s’autofinancer le plus possible, ne pas trop emprunter d’argent, et amasser une réserve de capitaux propres. Voici en abrégé ce que prévoit la stratégie financière, qui se veut être une ligne directrice et non un paquet de mesures concrètes comme l’était « Substances 2030 ».







Partis divisés

Sur le papier de belles paroles, mais sur le terrain les élus biennois se sont tirés la couverture dans les premières discussions en plénum. La question qui a résonné fort jeudi soir au Conseil de ville était : où mettre la priorité ? investir ou stabiliser les dépenses ? Des questions qui sont restées en suspens. Par contre, pas question d’opter pour un frein à l’endettement comme le proposait l’UDC. La majorité de gauche ne souhaite pas creuser un retard dans les investissements et risquer de léguer des infrastructures délabrées à ses générations futures.





Réactions contrastées

«Ce que l’on constate, c’est que la droite se montre plutôt satisfaite de la Stratégie. Celle-ci craint davantage que la Ville poursuive son endettement alors que la gauche semble plus soucieuse de conserver une marge de manœuvre suffisante», a résumé Beat Feurer.