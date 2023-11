Trois lauréats reçoivent le Prix de l’Arc jurassien

Ils sont récompensés pour leur contribution au rayonnement de l’Arc jurassien. Trois lauréats ont été primés vendredi après-midi à Delémont à l’occasion de la 1re édition du Prix de l’Arc jurassien. Dotée de 20'000 francs, la distinction vise à soutenir des projets qui participent à « mettre en valeur l’excellence et les spécificités » de la région. Elle est remise par l’association arcjurassien.ch qui réunit les cantons du Jura, de Berne, Neuchâtel et Vaud.

Le premier prix est revenu à l’agrodistillerie Gagygnole de Souboz. Fondée il y a une dizaine d’années dans le village du Jura bernois, elle produit notamment des spiritueux artisanaux et des gins. Le jury qui est composé de personnalités emblématiques de l’Arc jurassien a salué la mise en valeur des produits du terroir, comme la gentiane jaune, la damassine ou encore le sapin blanc. Il a été particulièrement séduit par les perspectives de développement du projet. La Gagygnole a ainsi reçu une enveloppe de 10'000 francs.





Une association et une startup aussi primées

Deux autres prix du jury dotés chacun de 5'000 francs ont également été remis. Le premier est revenu aux « Sentiers des Savoirs », une association biennoise qui a pour objectif d’encourager la transition écologique par la mise en place d’un réseau de lieux de transmission de certains savoirs. Le second a été décerné à la startup neuchâteloise CitizenBees. Cette dernière a pour vocation d’installer et de gérer des ruches dans des entreprises, des collectivités ou encore des écoles afin de produire un miel ultra local et de sensibiliser le plus grand nombre à la biodiversité.

Au total, 41 candidatures avaient été déposées pour cette première édition du Prix de l’Arc jurassien. Une deuxième cuvée est d’ores et déjà prévue l’an prochain. /comm-alr